Eric Roberts è il fratello della splendida Julia Roberts: le foto dell'attore due volte candidato per il Golden Globe e una per l'Oscar

Eric Roberts è il fratello della ben più conosciuta attrice di fama mondiale Julia Roberts. Come la sorella è anch’egli un attore, candidato perfino due volte al Golden Globe. Inoltre ha quasi vinto un Oscar come miglior attore non protagonista nella pellicola A 30 secondi dalla fine. I film dove ha recitato Eric sono del resto numerosi, così come i tanti ruoli da protagonista rivestiti in svariate serie tv.

Eric Roberts, chi è il fratello di Julia

Il debutto di Eric Roberts avvenne nel 1976 all’età di 20 anni in Rebel Woman e in Un tram chiamato desiderio. Molta della sua popolarità è tuttavia giunta grazie alla soap opera Another World (1977). Qui ricoprì difatti il ruolo di Ted, che lo face diventare in pochissimo tempo un vero sex symbol. Il suo esordio a livello cinematografico avvenne invece nel 1978 nella film Il re degli Zingari, grazie al quale ricevette la nomina per il Golden Globe come migliore attore debuttante.





Fidanzatosi con l’attrice Sandy Dennis, Eric rimase vittima di un gravissimo incidente automobilistico nel 1981, che lo lasciò in coma per 3 giorni. Ritornato poi al cinema nel 1983, è con A 30 secondi dalla fine che riuscì a ottenere la sua prima nomination agli Oscar. Dopo aver recitato insieme a Johnny Depp nel film Slow Burn, ha infine passato un periodo buio durante il quale è stato più volte arrestato per possesso di stupefacenti. Da allora il fratello di Julia Roberts è stato sempre meno richiesto da registi e produttori, accontentandosi sostanzialmente di ruoli secondari in pellicole di serie B.