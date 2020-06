Stefano De Martino, secondo gli utenti del web, ha lanciato una frecciatina nei confronti di Belen.

Stefano De Martino è, sicuramente, il protagonista indiscusso del gossip del momento. Da quando Belen ha annunciato, mediante un video Instagram, che la loro storia stava attraverso un periodo di crisi, le notizie e le indiscrezioni non si fermano. Ogni mossa, ogni foto o storia pubblicata sui social lui essere soggetta a qualsiasi tipo di interpretazione.

Ricordiamo che Stefano tornerà in onda con Made in Sud il prossimo 15 giugno. In occasione di un’intervista rilasciata Di Più, non ha voluto parlare di gossip e della sua vita privata. In una storia che ha però pubblicato Stefano, in molti hanno visto una stoccata alla Rodriguez. Oggi, 4 giugno 2020, infatti, ricorre l’anniversario della scomparsa di Massimo Troisi. L’artista napoletano è sempre stato uno dei grandi miti del giovane Stefano, tanto che gli ha voluto dedicare delle storie sul suo profilo Instagram.

Anche altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto ricordare la scomparsa di Troisi. In molti, però, hanno percepito che Stefano, più che voler ricordare l’artista, si sia voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa.

Stefano De Martino contro Belen?

La cosa che ha lasciato di stucco i fan è che, dopo qualche ora, queste stories sono sparite dal suo profilo. In una delle varie stories pubblicate e poi cancellate, De Martino ha voluto ricordare una scena di uno dei film più celebri di Troisi.

L’immagine postata ritrae Massimo sul set del film del 1991 “Pensavo fosse amore invece era un calesse”. Presa in una situazione di normalità, poteva essere una foto come le altre. Vista la situazione particolare di Belen e Stefano, in molti hanno visto altro in questa foto. In pochi minuti sul web si è scatenato il caos. Tante sono state le ipotesi avanzate. De Martino, molto probabilmente consapevole di ciò che stava succedendo, ha preferito rimuovere la sua story, non dando adito a polemiche.

Stefano e la frecciatina social

Il mondo del web ha peró subito immortalato la foto. Belen, dal canto suo, non ha risposto a questa probabile frecciatina. Belen Rodriguez ha raccontato già le cose come stanno e sembra non essere intenzionata a continuare a parlare di questa vicenda. Nessuno sa bene come sono andate realmente le cose tra Belen e Stefano. La verità non sappiamo dove sta. Quel che è certo è che il gossip impazza come non mai intorno a loro.

De Martino, dal canto suo, come ha dichiaro a Sorrisi, vuole parlare solo della sua vita professionale e non mettere in pasto ai giornali le sue vicende sentimentali. Scelta abbastanza particolare. Probabilmente è dovuto alla sua volontà di proteggere da eventuali insinuazioni il piccolo Santiago.