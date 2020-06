Stefano De Martino ha preso la parola in merito alle voci sulla sua presunta rottura con Belen Rodriguez.

Dopo che Belen ha tolto la fede e ha spiegato su Instagram che alcune questioni la starebbero facendo soffrire, Stefano De Martino si è recato a Milano per impegni di lavoro e, per la prima volta, ha risposto ad alcune domande riguardanti la sua presunta crisi con la showgirl argentina.

Belen e De Martino: la crisi

Per la prima volta anche Stefano De Martino ha preso la parola in merito ai rumor in circolazione sulla sua presunta crisi con Belen Rodriguez. Il ballerino ha preferito glissare sull’argomento e, per quanto riguarda la sua vita privata, ha dichiarato che per l’appunto vorrebbe che restasse “privata”. Né lui né Belen hanno smentito le notizie che li vorrebbero di nuovo single, fatto che sembra dunque confermare una nuova rottura per la coppia.

“Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”, ha affermato Stefano De Martino, che si sarebbe recato a Napoli per impegni di lavoro e avrebbe fatto ritorno a Milano solo per vedere suo figlio Santiamo (mentre, a quanto pare, con Belen non ci sarebbe stato alcun chiarimento).





Mentre lei sui social sembra scrivere messaggi dedicati a lui, in tanti iniziano a credere che stavolta la rottura sia diventata definitiva, specie perché la showgirl ha smesso di indossare la fede (che aveva ripreso a mettere quando era tornata insieme a Stefano). I due spiegheranno cos’è successo?