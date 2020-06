Dopo le voci sulla crisi Belen Rodriguez ha scritto un post via social che sembra chiaramente indirizzato a Stefano De Martino.

Dopo le voci su una presunta nuova crisi tra Belen e suo marito Stefano De Martino (tornati insieme nel 2019 dopo anni da separati) la showgirl ha condiviso via social un messaggio che sembra chiaramente indirizzato al ballerino, recatosi a Napoli per impegni di lavoro.

Belen e Stefano: la crisi

Per la gioia dei fan Belen e Stefano De Martino erano tornati assieme e poi, dopo la quarantena e l’annuncio di voler presto allargare la famiglia, i due si sarebbero nuovamente separati. Di recente la showgirl aveva chiarito via social che “nonostante il periodo la stesse facendo soffrire” molte cose non sarebbero state capite dai giornali. A seguire ha condiviso sui social il testo della canzone dei Maneskin Torna a casa, segno secondo qualcuno che il messaggio sia stato postato proprio perché lo leggesse Stefano De Martino, attualmente a Napoli per impegni di lavoro.





Sembra che dopo gli impegni per la realizzazione di Made in Sud il ballerino sia tornato a casa dei genitori e sia passato a Milano per salutare solamente il figlio Santiago. Belen intanto è stata sorpresa in un locale di Milano insieme allo storico ex fidanzato Andrea Iannone, fatto che ha alimentato le voci in merito alla crisi con Stefano. Sui social la showgirl è tornata a mostrarsi senza la fede al dito, altro segno inequivocabile – secondo i fan – che tra i due la storia d’amore sarebbe finita per sempre. Stefano chiarirà cosa è accaduto?