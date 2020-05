Belen ha deciso di affidarsi a Instagram per commentare le voci sulla presunta crisi con Stefano De Martino: le parole della showgirl

Da sempre abituata a condividere la propria vita privata con il pubblico, le ultime notizie vedrebbero Belen in crisi con Stefano De Martino. Per tale motivo, la splendida showgirl argentina ha deciso di raccontare la sua verità su Instagram, in un video che ha raccolto quasi un milione e ottocentomila visualizzazioni. Pur senza mai menzionare direttamente il nome del danzatore di Amici, la Rodriguez ha dunque ammesso di essere in un “periodo difficile” della sua vita e che sta “soffrendo”. Rivolgendosi poi ai siti che fanno “illazioni” sulla sua intimità, ha parlato anche del vociferato riavvicinamento con l’ex Andrea Iannone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 27 Mag 2020 alle ore 7:30 PDT

Belen si confida sulla crisi

“Non sono giornate facili per me. È molto difficile, anche perché non me lo aspettavo e non me ne assumo le responsabilità. Sono una persona che soffre, che tiene alla sua famiglia, e al mio rapporto…

A volte la vita ti rimette davanti agli stessi problemi solo perché tu ti accorga di come stanno le cose. Ed è giusto che sia così… si impara!”. Così ha dunque spiegato Belen nel suo video, aggiungendo anche di essersi stancata di vedere articoli che riportano notizie errate. “Non posso scappare dal gossip e lo devo accettare, ma quando vedo scrivere delle illazioni sul mio conto…”, ha sottolineato ancora la modella nel suo sfogo social.





Belen si riferisce precisamente all’incontro avvenuto qualche giorno in un ristorante con il pilota di Moto Gp, grande amico del fratello Jeremias. La vicenda è peraltro avvenuta mentre Stefano De Martino si trova a Napoli per lavoro, dunque lontano dalla sua famiglia.