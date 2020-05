Un recente post di Belen Rodriguez l'ha vista partecipare a una festa senza Stefano De Martino: cosa sta succedendo alla popolare coppia?

La coppia di bellissimi formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra essersi recentemente alquanto distanziata. Sui social non è infatti più apparsa nessuna dedica d’amore né tantomeno foto che li ritraggono insieme. Il fatto ha così scatenato la preoccupazione dei fan, che hanno iniziato a chiedersi se tra loro ci sia aria di crisi. Nelle ultime IG Stories della stessa showgirl argentina, peraltro, è apparso un ulteriore probabile indizio che farebbe propendere per tale dubbio.

Belen e Stefano: aria di crisi?

La presentatrice di casa Mediaset ha infatti recentemente partecipato a una festa a Milano senza la sua dolce metà, sommergendo inoltre di baci un suo amico. Tale comportamento, poco in linea con le precauzioni da coronavirus, ha dunque fatto parecchio riflettere gli ammiratori della sudamericana. Gli affezionati della coppia hanno precisato che i due sono lontani per motivi lavorativi, visto che Stefano si trova a Napoli per registrare Made in Sud.

Ma i pettegolezzi sul perché il danzatore avesse trascorso l’ultima parte della quarantena lontano dalla sua famiglia non si sono certo placati.





In merito a ciò, l’ex ballerino di Amici aveva replicato che si trova nella città partenopea proprio per lavoro. Alle sue dichiarazioni avevano fatto eco anche quella della moglie, che aveva affermato: “Più tempo passiamo da soli e meglio stiamo. Perché il mondo ci condiziona”. Nel frattempo, Belen e Stefano sono tuttavia sembrati sempre più distanti, paventando il peggio in chi ancora serba il ricordo di quando si lasciarono dopo il matrimonio.