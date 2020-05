Nelle Marche negli ultimi giorni si è registrato un aumento di contagi da Coronavirus nella fascia di età giovanile.

Durante la fase 2 da Coronavirus a preoccupare per nuovi contagi potrebbe essere la fascia d’età giovanile, come sta accadendo nelle Marche. Proprio in una delle Regioni maggiormente colpite lo scorso febbraio da questo nuovo Coronavirus, negli ultimi giorni sta emergendo un quadro preoccupante: ad ammalarsi con più facilità sembrerebbero essere i giovani under 35. A Pesaro, dopo giorno a contagi zero, i numeri sono tornati a risalire: i positivi al Coronavirus sono risultati, alla data del 24 maggio, in 13 soggetti. E nell’ultima settimana ben il 75% dei nuovi positivi è relativo alla fascia d’età più giovanile. In questa seconda vita del Coronavirus, dunque, a preoccupare maggiormente sono i giovani e non più gli anziani. Ed ecco perché la soglia d’attenzione sulla movida è sempre più alta.

Coronavirus, il caso Marche spaventa i giovani

Ed è per questo motivo che Luca Ceriscioli, governatore della Regione Marche, ha sottolineato recentemente che è di fondamentale importanza: “Non vanificare i risultati ottenuti nei mesi precedenti. È indispensabile che nella fase 2 tutti continuiamo a rispettare le regole”.

Tra i soggetti risultati positivi al Coronavirus anche un ragazzo di 18 anni. Da una parte il dato potrebbe essere la conseguenza dei test eseguiti per il ritorno alla vita lavorativa, ma dall’altra potrebbe essere legato alla movida che, per esempio, nella zona di Ancona è ricominciata nell’ultimo fine settimana.





In tal senso, il presidente della Regione Marche, Ceriscioli, si è lasciato andare a un accorato appello indirizzato ai giovanissimi chiedendo a quest’ultimi di rispettare le norme per evitare la trasmissione del nuovo Coronavirus. Un compito che spetterà anche ai gestori dei locali della movida. Il caso Marche preoccupa tutta Italia perché potrebbe essere la fotografia di quel che dovrà vivere il Paese nei prossimi mesi.