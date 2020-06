Daniel Radcliffe, popolare interprete di Harry Potter, ha rilasciato delle sconcertanti rivelazioni sulla sua vita intima con le fan

Un Harry Potter così non si era mai sentito! Le recenti confessione di Daniel Radcliffe, diventato famoso in tutto il mondo proprio per aver interpretato il maghetto della famosa saga cinematografica tratta dai libri di J.K. Rowling, hanno letteralmente sconvolto fan e ammiratori.

L’attore ha raggiunto il successo praticamente da bambino, lasciandosi poi spesso andare a una vita sregolata fatta di eccessi e smodatezze oltre ogni limite.

Daniel Radcliffe: confessioni sul passato

Daniel ha infatti ammesso di aver sempre avuto parecchie ammiratrici, con le quali avrebbe avuto una vita sessuale molto movimentata soprattutto negli anni all’apice del successo. “Sono sempre stato molto nervoso per quel che riguarda le groupies“, ha precisato Radcliffe nel corso di un’intervista al “Daily Mirror”.

“Generalmente mi piace conoscere una persona prima di andarci a letto. So che dovrei parlare con loro in seguito, anche se si tratta di una cosa di una sola notte. Se ho fatto sesso con le mie fan? È successo, ma in generale conoscevo la ragazza in questione. A parte quand’ero ubriaco…”.

Già in passato l’attore aveva ammesso la sua dipendenza dall’alcol, determinata proprio dal successo in tenera età. “Mi ubriacavo per scappare alla fama, ma le persone mi osservavano con ancora più attenzione proprio perché ero ubriaco. E allora bevevo ancora di più”. Oggi Daniel Radcliffe è tuttavia un 30enne che pare aver messo la testa apposto. Ha infatti una relazione stabile da 8 anni con Erin Darke, che ha recitato con lui in Kill Your Darlings.

Secondo voci di corridoio, pare che i due peraltro stiano già pensando di sposarsi.