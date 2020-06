Nadia Toffa, la madre: “Prima di morire fece rivelazione da brividi”

La madre di Nadia Toffa ha confessato che sua figlia, sul letto di morte, le avrebbe fatto una rivelazione da brividi.

La mamma di Nadia Toffa ha confessato – in occasione di quello che sarebbe stato il giorno del 41esimo compleanno della figlia – che Nadia Toffa avrebbe fatto una rivelazione da brividi prima di morire.

Nadia Toffa: la rivelazione della madre

Il 13 agosto 2019 Nadia Toffa è scomparsa dopo una dura battaglia contro il cancro.

Sua madre Margherita non ha smesso neanche per un momento di ricordare e celebrare la vita di sua figlia, e in occasione di quello che sarebbe stato il suo 41esimo compleanno ha affermato in diretta che prima di morire Nadia le avrebbe fatto una rivelazione da brividi. La conduttrice le avrebbe detto che sua sorella sarebbe rimasta incinta:

“Mi disse a bassa voce che mia figlia Silvia era incinta di una bambina.

Mia figlia da tempo provava ad avere un bambino ma non riusciva. Io non le dissi niente per non illuderla, ma era vero. Poi è nata la nostra Alba Nadia, la nostra salvezza. Ho letto che chi soffre di tumore alla testa negli ultimi periodi sviluppa una sensibilità speciale”, ha confessato la donna.



Come lei in tanti hanno ricordato Nadia nel giorno del suo compleanno: in primis i colleghi de Le Iene Show hanno scritto dei commoventi messaggi via social in memoria della conduttrice e come loro anche tanti amici, fan e colleghi che erano legati alla conduttrice. Nadia Toffa si è spenta a 40 anni dopo aver lottato per quasi due anni contro una grave forma di cancro a cui ha dedicato due libri (di cui uno uscito postumo).

La madre ha fondato un’associazione benefica in suo nome.