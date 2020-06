Nadia Toffa avrebbe compiuto 41 anni: il commovente messaggio della mamma della giornalista su Facebook.

Mercoledì 10 giugno, Nadia Toffa, la compianta giornalista e conduttrice de “Le Iene” avrebbe compiuto 41 anni. Per ricordare la figlia, la signora Margherita, mamma della giornalista, ha scritto su Facebook un messaggio commovente.

Compleanno Nadia Toffa: messaggio della mamma

Il 10 giugno 1979 nasceva a Brescia Nadia Toffa, la giornalista de “Le Iene” morta lo scorso 13 agosto a causa di un tumore. In occasione del suo compleanno, mamma Margherita, che con Nadia aveva un rapporto speciale, ha pubblicato su Facebook un messaggio toccante per ricordare la figlia. A distanza di circa 10 mesi dalla morte della giornalista, il suo ricordo continua a vivere in tantissime persone. Anche i colleghi del noto programma di Italia Uno hanno omaggiato Nadia con un intervento in diretta su Italia Uno di Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei.

“La immaginiamo tra gli angeli”

La signora Margherita, nel post pubblicato sulla pagina Facebook “Fondazione Nadia Toffa“, riferendosi alla figlia, ha parlato di “argento vivo”, evidenziando come la forza mostrata dalla compianta giornalista sia ancora presente “intorno e dentro di noi”.





La signora Toffa ha anche ricordato come Nadia abbia vissuto la sua esistenza in maniera “piena e intensa”, all’insegna dell’amore e dell’entusiasmo, sicuramente due qualità che non l’hanno mai abbandonata, nemmeno nei momenti più bui e dolorosi, quando lottava contro il tumore che le ha provocato la morte.

Nadia, infatti, nonostante le cure debilitanti e fosse coscente della grave malattiala, si è sempre mostrata pubblicamente, trasmettendo a tutti coraggio e positività. “La immaginiamo tra gli angeli”, ha poi scritto la signora Margherita.