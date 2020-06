Le Iene hanno ricordato la compianta Nadia Toffia nel giorno del suo compleanno: la giornalista bresciana avrebbe compiuto 41 anni

L’ultima puntata de Le Iene si è conclusa con le parole di Nina Palmieri, accanto a Veronica Ruggeri e Roberta Rei. Il messaggio e la sigla finale sono state dunque dedicate a Nadia Toffa, anche lei giornalista e conduttrice del noto programma di Italia Uno, nata il 10 giugno 1979 e venuta a mancare il 13 agosto 2019.

Per l’intera redazione de Le Iene Nadia è oggi un angelo, così come per mamma Margherita e per tutti quelli che le hanno voluto bene nel corso della sua breve vita.

Visualizza questo post su Instagram Oggi è il 10 giugno, avresti compiuto 41 anni. Ci manchi tanto Nadia Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene) in data: 9 Giu 2020 alle ore 10:25 PDT

Nadia Toffa: il ricordo delle Iene

Il 10 giugno 1979 così come il 13 agosto 2019 sono decisamente due date indimenticabili per chi amava e apprezzava la professionista bresciana.

“Niente sarà più come prima” commentarono i suoi colleghi de Le Iene quando diedero la triste notizia della sua morte sui social network lo scorso anno. Nel corso della sua carriera, Nadia Toffa si è occupata di molte inchieste, tra cui anche quella relativa alla Terra dei Fuochi e all‘Ilva di Taranto.

L’esordio nel popolare programma Mediaset avvenne all’età di 30 anni, dopo aver fatto le sue prime apparizioni in tv locali dell’Emilia Romagna e della sua città natale. Il 2 dicembre 2017 fu il giorno in cui Nadia ebbe il malore che portò poi alla scoperta del brutto male che non è purtroppo riuscita a sconfiggere. Ricordata dunque da tutti i colleghi, mamma Margherita è chiaramente la persona che annovera con maggior dolore la scomparsa dell’adorata figlia.