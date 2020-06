Le Iene, Filippo Roma accerchiato e preso a sassate

Filippo Roma se l'è vista brutta durante la realizzazione di un suo servizio per le Iene, girato all'interno di un campo rom.

Durante la realizzazione di un servizio per Le Iene l’inviato Filippo Roma si è recato in un campo rom dove è stato accerchiato da alcune persone e infine rincorso da un uomo con un badile. Una volta messosi in fuga Filippo Roma sarebbe riuscito a ottenere un colloquio con la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, a cui avrebbe raccontato ciò che avrebbe visto nel campo, diventato una vera e propria discarica a cielo aperto.

Filippo Roma: il servizio nel campo rom

Per un servizio de Le Iene Show Filippo Roma si è recato in un campo rom a ridosso della Valle dell’Aniene, a Roma. L’intervento dell’inviato non deve esser stato gradito da alcuni abitanti della zona che lo hanno accerchiato tirando a lui e ai suoi collaboratori dei sassi. Nel video delle Iene si vede anche un uomo che rincorre Filippo Roma con un badile, ma a quanto pare l’inviato e il suo staff sarebbero riusciti a fuggire e a mettersi in salvo.