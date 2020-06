Dopo la fine del suo matrimonio Megan Fox ha ritrovato l'amore: oggi al suo fianco c'è Machine Gun Kelly.

A quanto pare Megan Fox ha definitivamente voltato pagina dopo la fine del suo matrimonio con Brian Austin Green. L’attrice 34enne è oggi legata al rapper 30enne Machine Gun Kelly con cui è stata sorpresa a scambiarsi un bacio inequivocabile per strada.

Megan Fox e Machine Gun Kelly

Megan Fox ha trovato la serenità tra le braccia di Machine Gun Kelly, il rapper già noto alle cronache per aver avuto un alterco social con Eminem (aveva fatto degli apprezzamenti su sua figlia). L’attrice si è separata nei mesi scorsi da Brian Austin Green, padre dei suoi tre figli Bodhi, Noah e Journey. Era stato lo stesso attore a rivelare di aver accettato pacificamente la separazione dopo che la Fox gli avrebbe confessato di non essere più felice al suo fianco: “Mi disse che si sentiva di più se stessa, che stava meglio quando era lontana da me a lavorare”, ha raccontato in un’intervista.

Looks like Meghan’s scrapping the bottom of the barrel now… Megan Fox EXCLUSIVE: Actress confirms romance with Machine Gun Kelly as they share a kiss https://t.co/B6yLduEKG9 — Bo (@MBoehnel) June 16, 2020





A quanto pare la Fox si sarebbe presto riconsolata tra le braccia del rapper e i paparazzi li hanno sorpresi mentre erano intenti a scambiarsi un bacio inequivocabile.

I due confermeranno presto la liaison? In tanti sono rimasti stupiti della fine della relazione tra Megan Fox e Brian Austin Green, che si erano sposati nel 2010 e oggi rappresentavano una delle coppie più longeve dello show business. La coppia aveva vissuto un altro momento di crisi nel 2015, ma erano tornati insieme pochi mesi più tardi.