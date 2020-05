I bellissimi Megan Fox e Brian Austin Green non stanno più insieme: la conferma dell'ex attore di Beverly Hills sui social

Brian Austin Green sembra aver deciso di fare chiarezza sui gossip relativi al matrimonio con Megan Fox. Pare difatti che la loro relazione sia ufficialmente finita, tanto che l’attrice è stata recentemente persino avvistata in compagnia di un altro uomo. Si tratterebbe per la precisione del rapper Machine Gun Kelly, col quale qualcuno ha ipotizzato anche un presunto tradimento.

Brian Austin, noto soprattutto per il ruolo di David nella serie tv Beverly Hills 90210 degli anni novanta, ha confermato la rottura in un suo podcast. L’attore ha però assicurato i fan dicendo di essere rimasto in ottimi rapporti con Megan. Con il loro allontanamento pare peraltro che non abbiano a che fare terze persone, come sottolineato sempre dal diretto interessato.

Brian Austin: addio a Megan Fox

Nel suo ultimo post, Brian Austin Green ha dunque ammesso che la rottura con Megan Fox è avvenuta alla fine del 2019.

Per il bene dei tre figli, la coppia ha però scelto di non rivelare subito tale notizia al mondo intero. L’attore, oggi 46enne, ha inoltre ammesso che dopo aver finito di girare un film insieme, la ex moglie ha capito di non essere più felice accanto a lui.





Dopo tale confessione, Brian Austin Green e Megan Fox hanno pertanto deciso di prendersi una pausa, che però ha solo dato una accelerata alla loro divisione. La rottura pare dunque essere definitiva, per il dispiacere dei moltissimi fan della splendida coppia hollywoodiana.