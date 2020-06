Valentina e Flavio di "Uomini e Donne", dopo voci circolate in passato di essere fidanzati, adesso pare stiano insieme davvero.

Flavio Barattucci e Valentina Galli, accusati in passato di stare insieme, adesso pare si siano fidanzati davvero. Qualche tempo fa, infatti, Flavio corteggiava a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, la tronista Giulia Cavaglià.

A quest’ultima il corteggiatore piaceva molto, ma, ad un certo punto, si erano diffuse delle voci, secondo le quali il giovane si era fidanzato con un’altra ragazza, che era proprio Valentina. Barattucci aveva preso la decisione di non presentarsi più in studio, in quanto indispettito dal comportamento della tronista, la quale lo aveva accusato senza avere prova alcuna.

Flavio e Valentina di Uomini e Donne

Sono stati proprio Valentina e Flavio a comunicare su Instagram che si piacciono ma che sono ancora molto confusi, visto che fino ad adesso non si erano mai immaginati come fidanzati. Flavio sul suo profilo Instagram ha dedicato un post a Valentina in inglese scrivendo delle parole molto belle sulla ragazza. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha sottolineato che non sa come andrà a finire questa nuova avventura, ma che per lui è meraviglioso.

“E non voglio – ha aggiunto il giovane a un certo punto – che si fermi”. La risposta di Valentina è stata immediata: “Non lo voglio neanche io.”





Valentina risponde ai fan

La sorpresa dei followers è stata tanta, in quanto davvero i due ragazzi non avevano mai dato modo di far pensare altro.

Poi, la Galli ha voluto replicare alle accuse mosse in passato a Flavio. Queste le parole della ragazza: “è nato tutto con questa distanza, e sta nascendo ora dopo la quarantena… Ci andiamo cauti ma ci proviamo, sperando di non rovinare invano l’amicizia”.