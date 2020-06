Ballo dei Lunapop diventa nuovamente papà: il musicista lo annuncia su Instagram.

Cicogna in arrivo per Ballo dei Lunapop. Il musicista diventerà padre per la seconda volta. L’ex bassista, ha dato il lieto annuncio proprio nel giorno del suo compleanno. La vita è il dono più prezioso che potessi ricevere per il mio compleanno”.

Queste sono state le parole postate su Instagram. Il musicista ha anche postato la foto della radiografia. Insomma, miglior regalo di compleanno non poteva esserci. Si tratta del secondo figlio. Balestri, infatti, è già papà della piccola Camilla, nata due anni anni, dalla relazione con la sua compagna Erica.

Ballo diventa papà bis

Quella di Camilla è stata una nascita un po’ bizzarra. Nicola Balestri, infatti, era impegnato, insieme al collega Cesare Cremonini, a suonare all’Unipol Arena di Bologna.

Proprio mentre faceva musica sul palco bolognese con i Lunapop, veniva alla luce la sua prima figlia. Adesso, Nicola non vuole farsi cogliere impreparato e farà il tutto il possibile per poter assistere al parto. Riuscirà a rimediare?. In molti ricordano la dedica che proprio Cremonini gli scrisse. “La tua Camilla ha scelto di nascere il giorno del nostro primo concerto di Bologna, commuovendo tutti, e rendendoci ancora più felici di essere a casa.

Questo concerto è dedicato a lei, a te e ad Erica. Un enorme augurio di felicità da tutti noi”. Nonostante si siano sciolti, però, l’amicizia tra Nicola e Cesare è ancora molto stretta e profonda.

La carriera di Nicola Balestri

Dopo lo scioglimento dei Lunapop, la carriera di Nicola Balestri è proseguita.

I Lunapop videro la luce tra la fine degli anni 90 e l’inizio del 2000. Erano formati da: Cremonini, Alessandro De Simone, Gabriele Galassi , Michele Giuliani e appunto Balestri. Il futuro papà ha continuato a lavorare nel mondo della musica. Molte volte ha accompagnato sul palco proprio il suo amico Cremonini. Fa inoltre parte anche della band che lo accompagna nel corso dei concerti live. Durante questi anni, però, non ha solo suonato.

Giuliani si è anche laureato. Nel 2016 ha conseguito la laurea al conservatorio in basso elettrico jazz con 110 e lode. Ancora, nel 2019 ha ottenuto un’altra laurea, a Bologna, in Musica per film.