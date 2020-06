Gianluca Vacchi mostrerà il figlio sui social: “Decido io”

Gianluca Vacchi ha affermato che mostrerà suo figlio sui social e ha spiegato il perché.

Il piccolo di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca è atteso per novembre e a quanto pare, per Mr Enjoy, non ci sono dubbi sul fatto che verrà mostrato dai social. Sulla questione si sarebbero già confrontati lui e la fidanzata.

Gianluca Vacchi: il figlio sui social

Sono tanti gli influencer che sono stati travolti dalle critiche per aver spesso condiviso le foto dei loro bebè sui social, spesso a poche ore dalla nascita (basti pensare al piccolo Leone Lucia Ferragni). Gianluca Vacchi ha ben chiaro il fatto che sui social condividerà le foto di suo figlio di sicuro, e ha decidere come e quando saranno lui e la fidanzata 25enne Sharon Fonseca “non il tribunale mediatico”, ha dichiarato Vacchi.

Il piccolo è atteso per novembre e oggi l’imprenditore e la modella sono al settimo cielo: i due hanno rivelato che la gravidanza non sarebbe stata programmata, ma per Vacchi Sharon è la donna giusta.





A rivelare i dettagli sul lento corteggiamento che gli ha permesso di conquistare la stupenda modella è stato lo stesso Mr Enjoy:

“L’ho conquistata lentamente, ci ho messo più di sei mesi, mi ha fatto soffrire in senso buono ed è giusto che sia così: alle donne va restituita la dignità del corteggiamento”, ha dichiarato.

I due si stanno godendo le vacanze estive in vista dell’arrivo del bebè, e intanto sui social ferve la curiosità dei fan su quello che potrebbe essere il nome e il sesso del bebè. Sharon e Vacchi riveleranno qualcosa di più a proposito dell’arrivo del loro primogenito?