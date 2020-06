Lory Del Santo è tornata di recente a ricordare il suo incontro con Aldo Montano di 16 anni fa, da lei definito come una "notte incredibile"

Lory Del Santo è tornata di recente a raccontare il suo focoso incontro con Aldo Montano, che risale oramai a diversi anni fa. Lo schermidore è infatti oggi felicemente sposato con Olga Plakhina, mentre l’attrice vive una duratura relazione con il suo giovane compagno Marco Cucolo.

Il flirt di Lory e Aldo data dunque a 16 anni orsono, quando l’atleta tornò dai Giochi Olimpici di Atene del 2004.

Lory Del Santo ricorda Montano

“Aveva ancora le medaglie al collo”, ha precisato ironicamente la showgirl, sottolineando peraltro come l’incontro sia stato casuale. “Sono una maniaca delle Olimpiadi. Quando ho visto per la prima volta Aldo in televisione mi sono detta che era veramente bello… Poi l’ho incontrato una sera in un locale di Milano e volevo conoscerlo.

Ma essendo una persona discreta, non me la sentivo di andare direttamente da lui. Allora ho mandato una mia amica, che me l’ha portato al tavolo e così ci siamo conosciuti”.

Nel ricordo di quel primo incontro, Lory Del Santo ha rivelato che lei e Aldo Montano si scambiarono i numeri di telefono, dandosi poi appuntamento a Roma.

Incontratosi nella Capitale solo una volta, la veronese ha però tenuto a precisare: “Una notte indimenticabile, una di quelle cose a cinque stelle… Ci sono cose bellissime che accadono all’improvviso ed è giusto che sia per una volta soltanto. Aldo mi confidò che aveva da sempre l’idea di passare una notte con me”.