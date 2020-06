In una recente intervista, Lory Del Santo ha rilasciato un'inedita dichiarazione sul fidanzato Marco Cucolo: le parole della showgirl veronese

In una recente intervista concessa a un noto magazine di attualità, Lory Del Santo è tornata a parlare della sua relazione sentimentale con Marco Cucolo. Fidanzati ormai da diverso tempo, i due si levano parecchi anni di differenza, visto che il compagno è molto più giovane di lei.

Per tale motivo la loro storia all’inizio è stata parecchio criticata. Tuttavia il tempo ha dato loro ragione, sottolineando ancora una volta come l’età non sia necessariamente un fattore basilare nella buona riuscita delle storie d’amore.

Alla domanda sul reale motivo che spinge il giovane compagno a non voler apparire spesso in tv, Lory Del Santo ha dunque detto la sua.

“Ama apparire, ma fa fatica a inserirsi nei talk […] Se invece gli viene fatta una domanda diretta, lui risponde e anche con ironia”. Ospite poi qualche giorno fa nell’ultima puntata di stagione di Live da Barbara D’Urso, l’attrice ha lanciato delle frecciate al veleno ai suoi ex. Nell’occasione ha anche ricordato il figlio Loren, tragicamente scomparso a soli 19 anni lo scorso anno.