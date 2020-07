In una recente intervista, Malena ha parlato dell'eventualità di un prossimo film a luci rosse insieme alla collega Valentina Nappi

Intervistata di recente da Dagospia, la sempre frizzante Malena ha deciso di parlare di una particolare proposta ricevuta qualche tempo fa. Si tratta nella fattispecie dell’offerta di Rocco Siffredi di fare un film con lei e la collega Valentina Nappi, di cui l’attrice a luci rosse si è detta entusiasta.





Solo qualche tempo fa, la stessa Valentina Nappi aveva raccontato come stesse passato la sua quarantena chiusa in casa. Ben conscia su come non annoiarsi, le sue giornate sono passate tra selfie provocanti, dirette hot e interi pomeriggi in compagnia del suo fortunato fidanzato.

“In casa sono sempre in pigiama e senza mutandine. Non metto un paio di slip dal 13 marzo, da quando cioè sono rientrata dagli Stati Uniti…”: così aveva di fatto precisato la performer in un’intervista di qualche settimana fa.

Malena e Valentina Nappi presto insieme?

Malena invece, sempre al sito di gossip di cui sopra, ha parlato anche del suo ultimo film girato con Rocco, dal titolo “The Game of Whores”.

Nel primo episodio, come raccontato dalla stessa attrice hard, compare Siffredi insieme a lei e a Martina Smeraldi legate e poi oliate: “Ci scateniamo in threesome, rimming e in deep throat”. Nel secondo il tema è Joker, dove “non mancano doppie anali”. Nel terzo episodio, infine, si vedono fisting e squirting, mentre Malena, Martina e Anna De Ville interpretano delle schiave “bagnate” adoratrici di Mike Angelo. “Qui ho dato tutta me stessa”, ha precisato ancora l’ex naufraga, sottolineando come questo film sia “speciale per una ragione tanto personale…”.