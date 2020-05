1000 euro per un pelo di Malena: “Aggiudicato!”

Un pelo di Malena in cambio di 1000 euro: la curiosa asta di beneficenza ha ottenuto un vincitore.

Le Iene hanno avuto l’idea di un’insolita asta di beneficenza il cui premio in palio è stato nientemeno che un pelo dell’attrice hard Malena. Ad aggiudicarsi il premio – per un valore di 1023 euro – è stato un uomo di nome Antonio, e il ricavato andrà in beneficenza all’associazione Il Giardino delle Idee, a Torino.

Malena: il risultato dell’asta

Sono stati raggiunti ben 1023 euro dall’asta di beneficenza organizzata da Le Iene e il cui premio in palio era un unico pelo di Malena. Il ricavato è stato interamente devoluto all’associazione Il Giardino delle Idee, a tutela di anziani e famiglia in difficoltà a Torino. Era stata la Iena Alessandro Di Sarno a proporre a Malena di mettere in palio un oggetto a lei appartenente proprio per fare una buona azione, e l’attrice hard si era subito resa disponibile.





Malena ha trascorso la quarantena chiusa in casa, in Puglia, e nel servizio de Le Iene Show ha raccontato le sue impressioni sugli ultimi mesi e sui dettagli della sua vita privata (comprese le difficoltà di un rapporto pacifico con suo padre). “Le attrici che fanno questo lavoro è perché non hanno vissuto bene il rapporto con il padre. Si sono sentite abbandonate dalla figura principale. Così diventa quasi una vendetta verso gli uomini che diventano oggetto per il proprio successo”, aveva confessato ai microfoni dello show televisivo. Escluso la tristezza per il periodo particolarmente difficile l’attrice ha accettato volentieri di prendere parte all’asta benefica de Le Iene, e a quanto pare ne è valsa la pena.