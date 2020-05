Un gesto alquanto inedito di Malena sta facendo parecchio discutere: la decisione dell'attrice a luci rosse per sostenere un'associazione benefica

La bella Malena è sempre foriera di nuove quanto interessanti novità. Nelle ultime ore, ad esempio, pare abbia deciso di mettere all’asta un suo pelo pubico per aiutare l’associazione “Il Giardino delle idee”. L’iniziativa è nata per la precisione da un’idea de Le Iene, dalle quali è stata raggiunta nella sua Puglia subito dopo l’avvio della Fase 2.

Malena, generosità piccante

L’attrice di film per adulti ha dunque subito confidato alcuni suoi pensieri all’inviato della nota trasmissione di Italia Uno. “C’è una forma di ipocrisia, perché le donne sostengono che le dimensioni non contano. È una bugia, perché a tutte piace grosso”. La musa di Rocco Siffredi ha quindi precisato che anche in quarantena ha sempre curato il suo corpo, mostrandosi nella fattispecie con un mini abito super sensuale e tacchi vertiginosi.

Da ex agente immobiliare, Malena ha deciso di immergersi nel mondo dell’hard, specificando che spesso le attrici che fanno questo lavoro perché hanno vissuto male il rapporto con il padre.

“Si sono sentite abbandonate dalla figura principale. Così diventa quasi una vendetta verso gli uomini, che diventano oggetto per il proprio successo”. L’attrice ha infine concesso il fatidico pelo delle sue parti intime per aiutare l’associazione benefica da lei scelta: “Spero che la gente sia generosa”, ha concluso poi con grande speranza.





Le donazioni per “Il Giardino delle idee” potranno dunque essere inviate fino alla mezzanotte di sabato 16 maggio tramite una mail all’indirizzo dell’associazione. Chi si rivelerà più generoso, riceverà dunque il pelo di Malena incorniciato e autografato dalla stessa attrice.