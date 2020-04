L'attrice a luci rosse Valentina Nappi ha raccontato come sta passando la sua quarantena a casa col fidanzato: le bollenti dichiarazioni della donna

Valentina Nappi è stata recentemente ospite del Covid Late Night di Saverio Raimondo, in diretta quasi ogni sera su YouTube. La scorsa notte la pornoattrice campana ha così lanciato il suo personale allarme per la chiusura degli aeroporti che ostacolerebbe il suo lavoro. “Non posso andare all’estero a girare nuovi video”, ha precisato la donna, pur rassicurando tutti i suoi fan: “Ho materiale pronto per altri due mesi”.

Se dunque la quarantena dovesse durare ancora a lungo, Valentina Nappi si dice comunque pronta. Saranno presto online “due scene BBC, un anale con Johnny Sins e un threesome con Cherie DeVille”, sottolinea ancora la musa di Rocco Siffredi. Per poi annunciare che prossimamente girerà un video che sarà una grande sorpresa: durante l’atto dirà infatti “i nomi dei responsabili dei tagli alla sanità degli ultimi anni.

Valentina Nappi, quarantena bollente

In merito alla gestione politica dell’attuale crisi, la Nappi ha poi dichiarato: “Non voglio giudicare le scelte dei politici in questi momenti.

Ma di 2 cose possiamo sicuramente lamentarci: dei tagli alla sanità degli ultimi trent’anni e di come è stata gestita l’emergenza dalla Regione Lombardia”. Per concludere, alla domanda del conduttore su come stia passando la sua quarantena, Valentina ha svelato: “Sto sempre in pigiama e senza mutande. Non metto gli slip dal 13 marzo, da quando cioè sono rientrata dagli Stati Uniti. Durante il giorno faccio selfie e dirette social, e ho molti rapporti con il mio ragazzo”.