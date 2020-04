Partecipando a un gioco sui social, Rocco Siffredi si è apertamente espresso sulla youtuber Sofia Viscardi: le parole del pornoattore

Nel corso di una diretta su Twitch, Rocco Siffredi ha deciso di partecipare al gioco “bombi o passi?”, dove doveva commentare alcune donne che gli venivano sottoposte. Tra queste c’è stata appunto anche la youtuber e scrittrice Sofia Viscardi, in merito alla quale ha precisato: “La bombo eccome, ma sono tutte bone così le YouTuber?”.

Sofia Viscardi risponde a Siffredi

Chiaramente la replica della diretta interessata non si è fatta attendere. Sofia Viscardi ha infatti esteso il discorso al fastidio che certi format possono arrecare alle donne. “Mi mette a disagio attirare l’attenzione su di me. Ma proverei ancora più disagio se non dicessi ad alta voce che sono impressionata da come sia ancora ritenuto normale che i corpi delle donne vengano usati per l’intrattenimento maschile”. La 22enne ha di fatto ribadito come sia assurda la scelta di chi decida ancora oggi di vedere le donne come oggetti.

“Trovo assurdo che questo video mi sia stato mandato come una lusinga”, ha precisato ancora, dimostrando fortemente e giustamente tutta la sua indignazione per il post di Rocco Siffredi.