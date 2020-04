È polemica grossa su Twitter per via di una dichiarazione di Valentina Nappi che ha lasciato sotto choc il web intero e scatenato una vera insurrezione. L’attrice a luci rosse si è di fatto duramente scagliata contro le femministe, postando un messaggio dove ha mostrato tutto il suo disappunto verso quel modo di pensare. “Chi dovrebbe educare, voi femministe? Meglio nessuna educazione. Meglio lo stupro alla limitazione di libertà a cui vorreste sottoporci”.

Sostenere che la violenza sia qualcosa di migliore rispetto ai legacci di azione e pensiero del femminismo è chiaramente senza fondamenti di logica. Al punto che il popolo della rete si è subito fatto sentire contro la donna.

Ma che cazzo dici, ma che vuol dire pensare con la pancia? È un atto schifoso e se ne dovrebbe parlare come tale. Per quanto debba esserci l’interpretazione “meglio lo stupro che” non lo dovresti proprio scrivere

