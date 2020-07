Chiara Ferragni criticata su Instagram: la risposta dell’influencer

Chiara Ferragni è stata criticata dai follower ma ha prontamente risposto ai commenti.

Chiara Ferragni, che in questi giorni è andata a Zurigo per le cure della sua cagnolina, è stata criticata duramente sul suo profilo Instagram. L’influencer ha condiviso uno scatto in biancheria intima e i commenti sono immediatamente arrivati, ricchi di giudizi e critiche.

La Ferragni è ormai abituata ad essere attaccata per il suo atteggiamento o per le foto che pubblica, ma in questo periodo è molto più tesa per via del delicato momento che sta affrontando e di conseguenza ha risposto ad ogni commento ricevuto, per zittire tutti gli haters.

Visualizza questo post su Instagram “I’m a cool mum” #supplied Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 3 Lug 2020 alle ore 8:45 PDT

Chiara Ferragni è stata criticata

Ogni movimento social di Chiara Ferragni, che ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute di Matilda, è sotto gli occhi di milioni di persone. Qualsiasi cosa decide di pubblicare l’influencer, diventa immediatamente oggetto di giudizi, critiche o complimenti da parte dei suoi follower. Questo fa parte del suo lavoro, visto che condivide quotidianamente la sua vita sui social network. Non sempre, però, ha la pazienza di accettare ciò che le viene detto, come è accaduto con questo scatto in biancheria intima, dove ha deciso di rispondere.





La foto pubblicata mostra Chiara Ferragni in perfetta forma fisica, mentre indossa solo un paio di mutandine e un reggiseno. L’influencer è stata subito attaccata dai follower. Alcuni gli hanno chiesto cosa pensa suo marito Fedez di questo comportamento e lei ha prontamente risposto che pensa di avere una moglie molto cool.

Un altro utente le ha scritto che il suo atteggiamento non gli piace più e lei ha subito risposto che se ne farà una ragione. Non le manda a dire Chiara Ferragni e sembra essere sempre più stanca di essere criticata in ogni situazione.