Sebastian Athie è morto improvvisamente. La star di Disney Channel aveva solo 24 anni.

Sebastian Athie, star di Disney Channel, canale che ora è stato trasferito su Disney Plus, è morto improvvisamente, un anno dopo la morte di Cameron Boyce. L’attore era il giovane protagonista di “Once”, serie tv in cui interpretava il ruolo di Lorenzo Guevara, con un grande successo.

Il ragazzo era nato in Messico ma viveva a Buenos Aires fin da molto giovane, diventando argentino di adozione. Athie è morto improvvisamente a soli 24 anni e la famiglia ha deciso di non rendere note le cause del decesso. Una notizia che ha sconvolto i tantissimi fan del giovane attore.

Descansa en paz, Sebas. Tu arte y tu sonrisa se quedan para siempre✨🖤

Lamentamos la partida de Sebastián Athié y lo recordaremos siempre por su talento, compañerismo, profesionalismo y ante todo, enorme corazón. Acompañamos a su familia, amigos y fans en su despedida. pic.twitter.com/uDwQ0UWBiP — Disney Channel LA (@DisneyChannelLA) July 5, 2020

Sebastian Athie è morto improvvisamente e ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti i suoi fan, che lo seguivano in ogni sua esperienza lavorativa. “Riposa in pace, Sebas. La tua arte e il tuo sorriso rimangono sempre. Con molto dolore, ci rammarichiamo della partenza di Sebastian Athie, che ricorderemo per il suo grande talento, la compagnia, la professionalità e, soprattutto, il cuore enorme. Accompagniamo la sua famiglia, i colleghi, gli amici e i fan nel suo addio” ha scritto la pagina ufficiale di Disney Channel Latin America.





Sebastian Athie ha iniziato la sua carriera da attore quando aveva solo 16 anni. La svolta è arrivata nel 2017, quando la Disney lo ha scelto per il ruolo di Lorenzo Guevara, che lo ha portato al successo. Una serie tv che è stata prima trasmessa in Argentina e poi in tutto il Sud America.

A 24 anni era riuscito a diventare uno dei giovani attori più pagati ed era riuscito a pubblicare il suo primo disco da solista. Tanti colleghi di Sebastian hanno espresso il loro cordoglio.