Dopo anni Cristina Plevani ha deciso di rompere il silenzio su Pietro Taricone.

Nota per aver vinto la prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani ha deciso di rompere il silenzio su Pietro Taricone. In particolare l’ex gieffina ha rivelato che una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia i rapporti con Taricone non sono stati come durante la loro avventura nel reality.

Cristina Plevani su Pietro Taricone

Per anni la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ha evitato di parlare e ora, a 10 anni dalla scomparsa di Pietro Taricone, Cristina Plevani ha deciso di rompere il silenzio. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù ha raccontato: “Pietro era il maschio dominante. Trasmetteva serenità e sicurezza mentre io, purtroppo, ero fragile come un cristallo. Le cose, tra noi, non funzionarono.

Pensavo che saremmo potuti rimanere almeno amici dopo la fine del programma. Invece no. Dopo l’uscita da parte sua raccolsi soltanto indifferenza”.

Per poi aggiungere: “Sorrido quando leggo le parole dei miei ex coinquilini che lo ricordano. Può parlare di Pietro Marina La Rosa perché è l’unica che, dieci anni fa, è potuta andare al funerale.

Vivendo a Roma, credo che lei fosse la sola ad avere un rapporto stretto, di amicizia, con Taricone”.





La Plevani ha inoltre affermato: “Dieci anni fa la sua famiglia mi chiese di non nominarlo. E così faccio. Non parlarne, però, non mi pesa perché i miei rapporti con lui erano pessimi.

Non potrò mai dire cosa penso di lui”.