In una recente intervista, l'ex valletta e presentatrice Fabrizia Carminati ha parlato della sua breve storia con Silvio Berlusconi

Nel 1985 a condurre un popolare quiz su Canale 5 dal titolo Help c’erano i Gatti di Vicolo Miracoli insieme a Fabrizia Carminati. Nota ai più per aver esordito come valletta di Mike Bongiorno, la bergamasca classe 1955 partecipò alla trasmissione del mattino Bis, che poi abbandonò nel 1983 per iniziare la sua carriera di conduttrice.

Nell’estate del 1984 affiancò di nuovo il re della televisione nello spettacolo musicale Incontri d’estate insieme a Fiorella Pierobon.

Fabrizia Carminati rivela il flirt

In una recente intervista piuttosto frizzante, l’annunciatrice ha però affrontato alcuni temi piuttosto scottanti. Alla diretta domanda se ebbe una relazione con Silvio Berlusconi, lei ha infatti risposto: “Assolutamente sì. È un uomo affascinante e galante. Veniva sempre a ogni registrazione e poi ci portava tutti fuori a mangiare.

Era piacevole, intelligente e si metteva a cantare e suonare al pianoforte. Furono anni irripetibili”.

Durante la loro breve liaison, Fabrizia gli disse però a un certo punto di essere innamorata di un altro uomo, che oggi è suo marito. Ma l’ex Premier non volle demordere e una sera la portò al Teatro Manzoni di Milano. In quell’occasione sul palco era presente una certa attrice che di nome faceva Veronica Lario…

A fine spettacolo fu proprio la Carminati a dire al Cavaliere di Arcore di andare in camerino a complimentarsi con lei e lui naturalmente lo fece, portando all’esito che tutti conosciamo.





L’ex “signorina buonasera” di Canale 5 ha dunque parlato di Berlusconi con grande amore.

“Certo, se ho una relazione è perché c’è amore, di lui ho un bellissimo ricordo”, ha di fatto precisato ancora, confermando poi la propria stima per i colleghi con cui lavorò in quegli anni, soprattutto Marco Columbro e Raffaella Carrà.