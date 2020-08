Rocco Casalino, cena romantica con Gabriele Rossi? Le foto

Cena romantica per il portavoce di Conte e Gabriele Rossi. I due stanno insieme? Le foto sembrano parlare chiaro.

Il portavoce del premier Conte, Rocco Casalino, è stato pizzicato in tarda serata in compagnia di Gabriele Rossi, noto alle cronache rose per l’amicizia speciale con il collega Gabriel Garko.

Rocco Casalino e Gabriele Rossi a cena

Gabriele Rossi e Rocco Casalino sono stati pizzicati insieme durante quella che sarebbe sembrata una cena romantica, e del resto anche l’atteggiamento tra i due sarebbe sembrato inequivocabilmente intimo (come testimoniano alcuni scatti circolati in queste ore sul web).

Il portavoce di Giuseppe Conte ha recentemente messo fine alla sua lunga storia d’amore col cubano José Carlos Alvarez, che dopo lo scandalo inerente il suo presunto riciclaggio di denaro ha riferito: “Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi.

Io me ne andrò, non ho mai pensato che l’Italia fosse il paese dove rimanere tutta la vita, mentre Rocco resta qui, a pagarne le conseguenze”.





Per quanto riguarda Gabriele Rossi invece, da mesi si parla di una sua presunta liaison con il collega Gabriel Garko, con cui è stato spesso paparazzato insieme (l’ultimo avvistamento, a Roma, risale a qualche settimana prima di quello con Casalino).

I due hanno sempre smentito le notizie a proposito di un flirt e hanno affermato di essere solamente amici. Ci saranno ulteriori sviluppi tra Gabriele Rossi e Casalino?