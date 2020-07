Gabriel Garko e Gabriele Rossi di nuovo insieme? L’indiscrezione

Gabriel Garko e Gabriele Rossi stanno insieme? I due, spariti dal radar dei social, sono stati avvistati di nuovo.

Da circa un anno si avvicendano rumor su una presunta liaison tra Gabriel Garko e l’amico e collega Gabriele Rossi. I due, che per mesi erano spariti dal radar dei social, sono stati sorpresi di nuovo insieme.

Gabriel Garko e Gabriele Rossi: la foto

Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono stati paparazzati di nuovo insieme per le vie di Roma, e l’avvistamento ha riacceso il gossip sulla presunta liaison. In realtà i due attori hanno sempre smentito le notizie riguardanti un loro legame sentimentale, ma il fatto che entrambi si siano spesso mostrati insieme sui social e che continuino a mantenere la loro vita sentimentale sotto un fitto velo di riserbo, non ha fatto altro che far aumentare le chiacchiere a tal proposito.

Secondo un rumor in circolazione un “famoso attore avrebbe lasciato il fidanzato per tornare con l’ex compagno”, e quando la foto dei due attori in giro per Roma ha iniziato a circolare a Roma in molti hanno creduto che si trattasse proprio di loro due.

Gabriel Garko ha sempre affermato di non voler dire nulla a proposito della sua vita privata, compreso il suo orientamento: “Non voglio essere giudicato su scelte personali. Io ho sempre detto la verità, io ho sempre detto cose sincere”. Gabriel Garko e Gabriele Rossi diranno mai la verità sul loro rapporto? Per il momento sui social tutto tace.