Federico Fashion Style, amico di Francesca Pascale e di Paola Turci, ha detto la sua in merito alla presunta liaison delle due donne.

Il gossip sulla presunta liaison tra Paola Turci e Francesca Pascale infiamma i social, e sulla questione si è espresso anche l’hai stylist dei vip Federico Fashion style, al secolo Federico Lauri.

Federico Fashion Style su Turci e Pascale

La coppia più inaspettata dell’estate 2020 è senza dubbio quella di Francesca Pascale e Paola Turci, beccate mentre si scambiavano intimità su uno yacht in Cilento.

Federico Fashion Style ha rivelato che sarebbe amico di entrambe, ma che non era stato messo al corrente di niente: “Sono loro amico, non ne sapevo nulla, se è come si vede dalle foto sono felice per loro”, ha dichiarato. Per il momento Paola Turci e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi non hanno confermato o smentito la notizia, che online sta scatenando un vero e proprio putiferio (sulla questione si è espresso anche Adinolfi).





In passato Paola Turci aveva smentito di essere attratta dalle donne, mentre Francesca Pascale non aveva rinnegato l’eventualità di poter un giorno avere una famiglia arcobaleno. Lei e Silvio Berlusconi si sono separati a inizio 2020 dopo ben 8 anni d’amore (oggi lui è legato alla deputata Marta Fascina).

Paola Turci, sui social, ha scritto una dedica che sembra proprio indirizzata alla Pascale: durante la vacanza trascorsa insieme la cantante ha scritto “Io e te” con una romantica vista sugli scogli. E’ la conferma che tra le due ci sia qualcosa di più che una semplice amicizia? Per il momento sui social tutto tace e i fan sono in attesa di saperne di più.