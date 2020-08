Paola Turci e Francesca Pascale fanno coppia fissa? La cantante nel 2018 smentì di provare interesse per le donne.

Le foto del bacio che Paola Turci e Francesca Pascale si sono scambiate in yacht in Cilento ha infiammato i social, e da giorni in tanti si chiedono se davvero le due siano una coppia. Per il momento nessuna delle due ha confermato o smentito la notizia, ma in molti ricorderanno una dichiarazione fatta dalla cantante nel 2018.

Paola Turci: la smentita

Nel corso degli anni a molte personalità del mondo dello spettacolo (come Emma Marrone, Gabriel Garko, ecc.) sono stati attribuiti amori e liaison dello stesso sesso. Paola Turci è una delle celebrità più discusse da questo punto di vista, ma nel 2018 fu proprio lei a smentite i rumor sul suo orientamento affermando che non le avrebbe dato fastidio il fatto che in molti pensassero che lei fosse lesbica, e che “purtroppo” le sarebbero piaciuti gli uomini:



“Dicono di me che sono lesbica e non è vero, ma non mi dispiace. Purtroppo però mi piacciono gli uomini”, aveva affermato. Ora che lei e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi sono state sorprese su uno yacht in Cilento mentre si scambiavano dei baci appassionati, sembra a tutti evidente che tra le due ci sia qualcosa di più che una semplice amicizia. Entrambe si battono per i diritti arcobaleno, e inoltre sui social sono spuntati alcuni messaggi (da parte delle due dirette interessate) che sembrerebbero confermare le voci di una liaison in corso: la cantante ha condiviso una foto della sua vacanza al mare con scritto “Io e te” (in riferimento alla Pascale? Chissà) l’ex fidanzata del Cavaliere ha invece postato il video di due donne intente a baciarsi.

Le due confermeranno la notizia in circolazione? Per il momento sui social vige il più assoluto silenzio.