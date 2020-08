Tra Francesca Pascale e Paola Turci è amore? Le due sono state sorprese mentre si scambiavano baci bollenti su un lussuoso yacht.

Nelle scorse settimane era circolata la voce secondo cui la cantante Paola Turci e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, avessero “un’amicizia molto speciale”. A sorpresa le due sono state pizzicate insieme durante una vacanza in barca, in Cilento, mentre si scambiavano baci inequivocabili.

Francesca Pascale e Paola Turci: i baci

Quella tra Francesca Pascale e Paola Turci tutto sembra, fuorché un’amicizia: le due sono state pizzicate su uno yacht extra lusso in Cilento (dal valore di 60 mila euro alla settimana), dove tra coccole e tenerezze si sono scambiate qualche bacio appassionato sulle labbra. Sembra dunque chiaro che tra le due sia in atto una liaison, e del resto già nelle scorse settimane si era sentito vociferare di “un’amicizia molto speciale”.







Francesca Pascale è recentemente tornata single, dopo oltre 12 anni di legame con Silvio Berlusconi (oggi legato alla deputata Marta Antonia Fascina).

Paola Turci ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua sfera privata, ma lei e la Pascale hanno in comune le battaglie per i diritti LGBTQ e le famiglie arcobaleno. Sembra che proprio nel contesto dell’attivismo le due si siano conosciute e che da allora siano inseparabili. Le foto sullo yacht in Cilento sono le prime di una lunga serie? Per saperlo con certezza sarà necessario attendere, e del resto l’estate è ancora lunga.

Per il momento le due non hanno confermato né smentito la notizia, ma i fan sono in attesa di saperne di più.