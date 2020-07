Tra Paola Turci e Francesca Pascale pare essere nata un'amicizia speciale: gli ultimi scatti dei paparazzi le vedono insieme al largo di Capri

Il settimanale “Oggi” ha recentemente rilasciato un nuovo scoop che riguarda Francesca Pascale, ex compagna dell’ex premier Silvio Berlusconi. La 35enne campana pare infatti essere diventata ormai l’inseparabile amica di Paola Turci, 55 anni. Con la cantante romana condivide peraltro l’impegno a favore dei diritti della comunità LGBT e delle famiglie arcobaleno.

Già diversi mesi fa, ad ogni modo, si era vociferato del particolare rapporto d’amicizia fra le due. Le quali di recente sono state avvistate insieme su una barca al largo di Capri, diventata quest’anno meta preferita di una miriade di volti noti della tv.

Turci-Pascale, la speciale amicizia

Nel mentre, dopo i tanti anni insieme al Cavaliere, Francesca Pascale ha appena ricevuto da lui una buonuscita pari a venti milioni di euro, più un “mantenimento” di un milione di euro l’anno.

Non è dato sapere al momento se Francesca terrà anche l’uso di Villa Maria, una tenuta da quarantamila metri quadri di parco dove vive da circa un paio d’anni.

Sia Francesca sia Paola si sono già espresse in passato in merito alle varie supposizioni gossippare relative al loro speciale rapporto.

Al settimanale Diva & Donna, per esempio, la Pascale aveva detto: “Non ho mai usato paletti per definirmi, non ho mai detto né di essere eterosessuale né gay. Nelle amicizie come nell’amore non seguo stereotipi. Dieci anni fa mi sono innamorata di un uomo straordinario, domani chissà…”. La Turci, dal canto suo, aveva precisato: “Di me dicono che sono lesbica e non è vero, ma non mi dispiace… Non dico che sono quello o quell’altro, perché per me è una cosa normale”.