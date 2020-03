Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati: le rivelazioni della donna sul Cavaliere in una recente intervista

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati. La notizia, emersa dapprima sotto forma di alcuni rumors, è ora resa ufficiale dalla diretta interessata nel corso di una recente intervista. Dopo le voci degli ultimi mesi riguardanti un loro possibile addio, ecco dunque che ora i due hanno davvero deciso di separarsi. Come riportato da alcuni settimanali di gossip, sarebbe stata proprio Francesca a decidere di salutare il Cavaliere. Da quanto emerge dalle sue dichiarazioni, infatti, pare che il manager lombardo abbia avuto un presunto flirt con una deputata di Forza Italia qualche mese fa, che la napoletana non gli ha per nulla perdonato.

Francesca Pascale si confessa

Dopo aver avuto conferma del tradimento del suo compagno con la collega politica, Francesca Pascale ha dunque deciso di mettere fine alla loro liaison.

Proprio in queste ore, peraltro, anche l’ufficio stampa del Presidente di Mediaset ha annunciato l’effettiva conclusione della loro relazione. Dunque anche Silvio Berlusconi è tornato single, dopo anni passati accanto alla 34enne partenopea. Il Cavaliere ha tuttavia tenuto a precisare che tra loro continua a vigere un forte legame d’amicizia e di rispetto, nonostante di fatto la loro storia d’amore sia giusta al capolinea.

Nel mentre Marta Fascina, la deputata che viene indicata come la nuova fiamma di Silvio Berlusconi, ha commentato tutta la vicenda. Con dichiarazioni che lasciano intendere l’inizio di un vero amore tra i due, la donna pare essere stata peraltro pienamente approvata dai figli del Cavaliere.