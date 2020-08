L’ex tronista di Uomini e Donne è finita in ospedale dopo essere svenuta.

Momenti di grande paura per Valentina Dallari. La deejay ed ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è finita ricoverata in ospedale. È stata lei stessa a comunicare il brutto episodio ai suoi follower su Instagram. “Praticamente mi sono svegliata e ho letto una cosa che mi ha emozionato molto.

Mi è venuto un attacco di panico e, a quanto pare, sono svenuta tirando una testata pazzesca per terra contro al tavolo da giardino”. Così ha scritto Valentina sul social network. Nella story postata, in primo piano, si vede il polso con un braccialetto sanitario di riconoscimento con il nome di Valentina. Adesso, però, il peggio, fortunatamente, sembra essere passato e l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi pare stia molto meglio.





Il ricovero in ospedale

“Mi sono risvegliata in giardino, a terra, senza sapere perché e come, e quindi niente.

Fatto controllo, tutto okay. Ho un bel bernoccolo che sfoggerò con stile. P.S: dopo questa testata spero di non diventare normale”. Così ha poi continuato la deejay. Insomma, stando al suo racconto, tutto d’un tratto ha perso i sensi e si è ritrovata in giardino. La caduta le ha procurato un bel bernoccolo. Come suo solito fare, però, Valentina ironizza e guarda al lato divertente della vicenda. Come i più attenti ricordano, per la Dallari non è la prima volta in un ospedale.

Dopo la partecipazione ad Uomini e Donne, in cui scelse il modello Andrea Melchiorre, Valentina ha iniziato a stare male e a soffrire di disturbi alimentari e di anoressia.