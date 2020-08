Emma Marrone innamorata? La gita con il modello Nikolai Danielsen

Emma Marrone è di nuovo innamorata? La cantante beccata con il modello norvegese Nikolai Danielsen.

Emma Marrone è di nuovo innamorata? La cantante, che è stata accusata di usare Photoshop, è stata beccata in compagnia del modello Nikolai Danielsen, sua ex fiamma. La donna sta trascorrendo un’estate rilassante e divertente, impegnata nello studio di registrazione e a godersi il mare.

Il modello norvegese potrebbe essere la ciliegina sulla torta per questa estate magica. La notizia è stata rivelata dal portale Giornalettismo, che ha pubblicato una foto della cantante insieme al modello.

Emma Marrone innamorata

Emma e Nikolai sono stati beccati insieme ad una visita al Parco archeologico del Colosseo, insieme alla manager della cantante.

Sono entrambi con la mascherina, intenti tra le rovine. Danielsen, in realtà, è una ex fiamma di Emma, che ha condiviso la chat con un hater, visto che già un anno fa circolavano voci di una vacanza insieme a Capri e Formentera. Nikolai ha 29 anni, è un modello di fama internazionale, e ha quasi 33.000 follower. Ha posato e sfilato per alcuni tra i più famosi brand di moda, com Dolce & Gabbana, Todd e Giorgio Armani.





Nikolai non è solo un modello, ma anche un boxeur, con l’orgoglio di settanta incontri alle spalle. La vicinanza tra i due, testimoniata dalla foto, fa pensare ad un ritorno di fiamma, di un sentimento che era iniziato un anno fa.

Una notizia che smentisce categoricamente il presunto ritorno di fiamma tra Emma Marrone e Stefano De Martino, dopo la rottura con Belen Rodriguez. La cantante ha di nuovo trovato l’amore o si tratta solo di un’amicizia?