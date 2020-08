Emma Marrone ha usato Photoshop? La sua reazione

Emma Marrone ha usato Photoshop per allungarsi le gambe? Pioggia di critiche per la cantante

Emma Marrone ha usato Photoshop? La cantante è stata accusata di essersi allungata le gambe in una foto, ma ha subito reagito. Emma è molto attiva sui social e piace al suo pubblico anche perché è molto naturale e sempre ironica e profonda.

Il suo talento non si può discutere, così come la sua bellezza e la sua simpatia, ma ciò di cui stanno discutendo i suoi follower è il presunto utilizzo di Photoshop per modificare una sua foto.

Emma Marrone ha usato Photoshop

Emma Marrone è stata molto criticata per una foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Secondo i suoi follower le sue gambe sono troppo lunghe e in tanti hanno insinuato che abbia usato Photoshop. La cantante ha deciso di intervenire, come ha fatto in moltissime altre occasioni. Emma ha un’arma infallibile contro le critiche e gli haters: la sua ironia. “Non lo so usare. Mi hanno scattato una foto dal basso.

Tutti vorrebbero degli amici che sappiano scattare le foto!” ha risposto la cantante.





Ecco svelato il mistero ed è davvero molto difficile pensare che una ragazza naturale come Emma possa scegliere di ricorrere a Photoshop per modificare una sua foto. La donna si mostra sempre senza trucco e nei momenti di bellissima quotidianità, per cui non avrebbe alcun senso modificare le sue foto per apparire perfetta.

La sua bellezza naturale è uno dei suoi punti di forza ed è uno dei tanti motivi per cui è una delle cantanti italiane più amate. Ora la cantante è impegnata con X-Factor, una nuova meravigliosa esperienza.