Emma Marrone sarà uno dei nuovi giudici a X Factor? Oltre al suo nome ha iniziato a circolare anche quello di un altro amatissimo cantante.

Emma Marrone sarà giudice a X Factor? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete e per il momento la cantante non ha ancora confermato la notizia che, se dovesse essere vera, farebbe la felicità di molti fan.

Emma Marrone giudice X Factor?

Da anni circolano voci su una presunta partecipazione di Emma Marrone in qualità di giudice a X Factor, e quest’anno, secondo indiscrezioni, i desideri dei fan potrebbero finalmente essere accontentati. Per il momento la cantante non ha confermato la notizia, e quindi per saperne di più non resta che attendere. A quanto pare i casting per il programma si sarebbero svolti online per via dell’emergenza Coronavirus, e nelle prossime settimane potrebbe essere Cattelan a rivelare i nomi dei quattro giudici che presenzieranno al talent.





Oltre a Emma Marrone uno dei nomi più quotati è quello di Mika, che in tanti sognano di rivedere all’interno del programma in qualità di giudice (ruolo che il cantante libanese ha rivestito per svariate edizioni).

Mika, che ha trascorso la quarantena nella sua residenza in Italia, negli scorsi mesi ha annunciato che sua madre avrebbe avuto dei gravi problemi di salute, e per questo non è chiaro se prenderà di nuovo parte al programma. Per quanto riguarda Emma Marrone i fan l’hanno già vista in qualità di giudice ad Amici, il talent show che la cantante ha anche vinto. Emma Marrone confermerà l’indiscrezione sulla sua partecipazione al programma? Per il momento sui social tutto tace, ma i fan sono impazienti di conoscere tutte le novità.