X Factor 13 sta per giungere al termine, ma che fine hanno fatto i vincitori delle 12 passate edizioni?

X Factor è uno dei talent show maggiormente seguiti e apprezzati della tv italiana. Inizialmente trasmesso su Rai 2, è poi passato su Sky Uno dal 2011, restando tuttavia la più ambita gara tra i cantanti capitanati dai loro giudici. Come sanno bene i moltissimi fan del programma, ogni coach segue infatti una precisa categoria di concorrenti. Se nelle prime edizioni le categorie erano 3 (Under 24, Over 25 e Gruppi), dalla quarta stagione sono diventate 4, dividendo gli Under tra uomini e donne. Il programma di grande successo conta all’attivo ben 13 edizioni, compresa quella del 2019 tuttora in corso. Di conseguenza, ci sono già ben 12 cantati risultati vincitori delle passate stagioni. Mentre alcuni di loro hanno raggiunto una certa fama sia in Italia che all’estero, altri non sono stati così fortunati.

X Factor tra successi e cadute

La prima edizione di X Factor del 2008 fu vinta dagli Aram Quartet, ma la vera scoperta fu la seconda arrivata, ossia Giury Ferreri.

Il gruppo ha avuto vita breve e si è sciolto dopo aver pubblicato il loro primo e unico album. La seconda edizione del talent fu vinta da Matteo Becucci, ma anche qui a fare breccia nel cuore degli ascoltatori fu Noemi. La terza edizione fu vinta da Marco Mengoni, forse il vero e proprio fuoriclasse del programma, che non ha certo bisogno di presentazioni.

Nella quarta stagione a vincere fu Nathalie, anche lei con una carriera attuale non proprio brillante. La quinta edizione è stata invece quella della vittoria di Francesca Michielin, grandissima artista tuttora in auge. X Factor 6 vide la vittoria di Chiara Galiazzo, che dopo un periodo di grande successo è ora pressoché scomparsa dalla circolazione. X Factor 7 è stato vinto da Michele Bravi e l’edizione successiva da Lorenzo Fragola, entrambi tuttora al lavoro.

Il vincitore di XF9 è stato poi Giosada, che ha avuto modo di collaborare con artisti come J-Ax, Max Gazzè e i Negrita. Venendo infine alle stagioni più attuali, la decima ha visto salire sul podio i Soul System, che continuano ad avere un decreto riscontro. Nella 11a edizione ha vinto il tenore ragusano Lorenzo Licitra, mentre la 12a ha visto la vittoria del rapper Anastasio, tutt’oggi fortemente sostenuto dalla coach Mara Maionchi.