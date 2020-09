Ecco cosa è successo tra Patrizia De Blanck e Alba Parietti nel corso della seconda puntata del Grande Fratello VIp

Patrizia De Blanck si è rivelata essere una delle protagoniste indiscusse della seconda puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Durante la diretta, infatti, sono state trasmesse alcune clip riguardanti la prima settimana della contessa nella casa più spiata d’Italia, con alcune sue dichiarazioni su Alba Parietti.

Patrizia De Blanck e Alba Parietti

“Il figlio è carino, ma Alba Parietti è un st****a, mi sta sulle palle”, ha affermato Patrizia De Blanck mentre chiacchierava con gli altri concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Parole che non sono passate di certo inosservate, con il video in questione che è stato mostrato a Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, non appena entrato nella casa.

A quel punto ecco che a sorpresa arriva la telefonata propria di Alba Parietti che rivolgendosi con ironia verso la De Blanck ha affermato: “Patrizia hai ragione sono una grande st****a”.

La contessa, a quel punto, ha chiarito di non aver mai conosciuto Alba Parietti e che un giorno, conoscendola di persona, potrebbe ricredersi, proprio “Come è accaduto con Tommaso, appena entrata l’ho mandato a fan***o“.