Flavia Vento si è ritirata dal Grande Fratello Vip ad appena 24 ore dal suo inizio, ma a differenza degli altri concorrenti che si sono ritirati anticipatamente in passato, la showgirl non avrebbe pagato nessuna penale.

Flavia Vento: nessuna penale al GF

Nonostante si sia ritirata dal GF Vip anticipatamente, Flavia Vento ha ammesso di non aver pagato nessuna penale al programma. La showgirl ha affermato che comunque, anche in caso ne avesse dovuta pagare una, non avrebbe avuto remore nel farlo perché era troppo in ansia per i suoi 5 cani. Dopo appena 1 giorno all’interno del programma infatti la showgirl ha iniziato ad avere attacchi d’ansia e ha ammesso di voler lasciare lo show perché preoccupata per i suoi cani e in particolare per il piccolo Piri, che ha problemi al cuore: “Ho pensato che stare lontano da me potesse causargli uno stress troppo forte, tanto da ucciderlo.

Ho iniziato a temere per la sua vita. Durante la giornata ho pensato solo a questo. Avevo il terrore che da un momento all’altro potessero annunciarmi la sua morte. Stavo impazzendo. Ho avuto un autentico attacco di panico e non ce l’ho fatta più. Sono dovuta uscire”, ha rivelato Flavia Vento.

Dopo il suo ritiro il secondo concorrente a lasciare lo show è stato il cantautore Fausto Leali, che invece è stato squalificato per aver usato termini offensivi e razzisti nei confronti di Enock Barwuah (anche lui concorrente del GF Vip e fratello minore di Mario Balotelli).