Flavia Vento ha detto addio al Grande Fratello Vip ad appena 24 ore dal suo ingresso nel programma.

Nonostante il Grande Fratello vada in onda da oltre 20 anni e le sue regole siano ormai note a tutti, Flavia Vento – nuova concorrente dell’edizione vip del programma – si è mostrata molto insofferente alle regole dello show, che ha abbandonato dopo appena 24 ore.

Flavia Vento: addio al GF Vip

Flavia Vento ha rinunciato al Grande Fratello Vip dopo appena 24 ore dal suo ingresso nel programma. A nulla sono valsi i tentativi degli altri concorrenti nel tentare di convincerla a restare: la showgirl ha iniziato a mostrare insofferenza fin dalla prima mattina nel programma e alla fine ha deciso di andarsene. Tra i motivi che l’avrebbero spinta a lasciare lo show i suoi cani, che a suo dire avrebbero sofferto la sua assenza.

A seguire la Vento avrebbe manifestato anche una certa insofferenza per il fatto che la redazione del programma abbia tardato a farle recapitare un pacchetto di sigarette.

Anche Tommaso Zorzi – che aveva la febbre al momento del suo ingresso al programma – al momento si è ritirato in via temporanea dal reality show, e i fan sono impazienti di rivederlo all’interno dello show.

Venerdì 18 settembre nella casa più spiata d’Italia entreranno altri 10, attesissimi, concorrenti. Tra loro anche l’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, attesa per la prima puntata (e il cui ingresso è invece slittato). In molti tra i fan del Gf Vip sono piuttosto delusi per l’addio inaspettato della Vento, giunto dopo appena sole 24 ore dal suo ingresso al programma.