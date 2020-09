Tommaso Zorzi già isolato dagli inquilini del Grande Fratello VIP potrebbe Coronavirus? Lo sfogo andato in onda (forse per errore)

A poche ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP, un inquilino ha già abbandonato il programma anche se in via temporanea. Si tratta del 25enne Tommaso Zorzi, influencer e creator e già noto ai giovanissimi per aver partecipato a reality come Riccanza, Riccanza Deluxe e Pechino Express.

Zorzi è inoltre uno dei giovani più ricchi d’Italia. Tommaso Zorzi, che in precedenza avrebbe accusato i sintomi della febbre sarebbe stato invitato dagli autori del programma ad entrare in isolamento in una stanza per un probabile controllo, e qui il suo sfogo è stato parzialmente trasmesso in diretta. Nel comunicato ufficiale pubblicato in nottata dal Grande Fratello è stato annunciato che l’abbandono di Zorzi sarebbe dovuto a “malori legati alla sinusite” e che quindi il giovane avrebbe dovuto sottoporsi a tutte le visite del caso al fine di riessere ammesso al programma.

GF VIP, Abbandono per Tommaso Zorzi

“Dopo aver accusato malori legati alla sinusite, Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la Casa del “Grande Fratello Vip” per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in casa.”.

Questo è ciò che ha dichiarato il Grande Fratello nel suo comunicato ufficiale diffuso sui social.

Al m0mento non ci sono allarmi per quanto riguarda una possibile positività di Tommaso Zorzi al Coronavirus. Come tutti gli altri concorrenti si era infatti sottoposto a tutti gli accertamenti del caso ed era risultato ideoneo alla partecipazione del programma. Nonostante ciò prima di andare a dormire aveva chiesto alla produzione un termometro in quanto avrebbe cominciato a sentire i sintomi della febbre.

Inoltre un medico gli aveva somministrato antibiotico e tachipirina.

Prima di entrare nella casa Zorzi aveva tra le altre cose dichiarato a questo proposito. “Ci sono controlli ferrei per chi entra nella casa del Grande Fratello Vip. Ho già fatto quattro o cinque tamponi, non so se dovrò farne altri. Sicuramente, poi, ne faremo uno a settimana durante il realiy. Io sono ipocondriaco: sento i sintomi del Covid ogni mattina quando mi sveglio.

Arrivo ad annusare i pennarelli per capire se sento ancora gli odori…”

GF VIP lo sfogo di Tommaso Zorzi

Durante le due ore che avrebbe passato in isolamento, Tommaso Zorzi ha avuto uno sfogo con uno psicologo (o forse un’autrice) della produzione dichiarando che avrebbe voluto sapere nel dettaglio quali sarebbero state le sue sorti all’interno della casa del Grande Fratello VIP. A questo proposito il ragazzo aveva dichiarato: “Ho fatto 127 tamponi, piuttosto dimmi “vai a casa”. Se mi dici “guarda, per te il Grande Fratello finisce qua” almeno lo so!”

La donna a sua volta, ha risposto all’influencer: “Ti vorrei dare una risposta, la sto aspettando con te. Non finisce qua il GF VIP. Ricordati che per noi non sei importante, di più. Pensala dal lato professionale, mettiti da questa parte, cerca di capire cosa sta accadendo. Sei un ragazzo intelligente.”

Ad ogni modo almeno provvisoriamente, l’abbandono della casa è diventato una realtà e non si può fare altro che attendere gli aggiornamenti per quanto riguarda le sue condizioni di salute.