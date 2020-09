Dopo Riccanza e Pechino Express, tra i concorrenti del Gf Vip 2020 c'è anche Tommaso Zorzi, giovane imprenditore e popolare influencer

Tommaso Zorzi è ufficialmente uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip iniziata il 14 settembre 2020. Forse poco noto al pubblico più maturo, tuttavia il giovane è già una celebrity del web, dopo essersi fatto notare sul piccolo schermo a Riccanza su Mtv e a Pechino Express su Rai Due.

Tommaso Zorzi: da Riccanza al Gf Vip

Nato a Milano nel 1995, Tommaso ha studiato a Londra conseguendo una laurea triennale in economia. La sua vera popolarità è giunta, come detto, con la partecipazione al reality Riccanza in onda su Mtv, insieme all’amica Elettra Lamborghini. Lo show vedeva come protagonisti alcuni giovani rampolli di famiglie milionarie, ma il realtà Zorzi non è poi così ricco come si credeva.

Il suo appartamento nel Bosco Verticale a Milano era infatti stato preso in affitto per alcuni mesi, come Tommaso stesso ammesse.

Il giovane lombardo proviene dunque da una famiglia non ricca anche se agiata. Il padre Lorenzo è infatti un manager, mentre la madre Armanda è una dietista, inoltre ha anche una sorella di nome Gaia. Dopo la partecipazione al programma di Mtv, Zorzi è diventato un popolare influencer nonché un imprenditore di discreto successo. Siamo certi, del resto, che la partecipazione al programma di Alfonso Signorini gli porterà ulteriore fortuna.