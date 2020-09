GF Vip, Signorini a Leali: “Non possiamo accettare certe parole”

Alfonso Signorini ha iniziato la puntata facendo una lezione sulle parole e parlando della vicenda con protagonisti Fausto Leali e Enock.

Nel corso della terza puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha iniziato facendo una lezione sulle parole e parlando della vicenda con protagonisti Fausto Leali e Enock.

Fausto Leali e Enock

Il conduttore Alfonso Signorini ha iniziato la terza puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip facendo una lezione sulle parole, indicando un numero che compare sul led: “47mila sono le parole che nella lingua italiana usiamo ogni giorno e mi hanno insegnato che le parole non sono morte, cambiano continuamente.

Con la parola ne*ro si indicavano gli schiavi e ignorare questa connotazione, oggi, non si può più, non si può non farlo. Di questo parleremo nella puntata di stasera”.

Poco dopo il conduttore chiama Fausto Leali dicendo: “Immagino tu sappia già di cosa io ti voglia parlare”. Signorini ricorda quindi quanto successo sabato sera, quando il cantante ha affermato: “Nero è un colore, ne*ro è una razza“.

Durante un confessionale Leali ha manifestato di essersi è reso conto delle sue parole e ha dichiarato: “Pensavo di poter scherzare in amicizia con Enock, ma ho usato una parola che non va bene e sarò molto attento d’ora in poi. Il razzismo non è una cosa che mi appartiene”.

“Il significato delle parole evolve nel corso degli anni”, ha quindi proseguito Signorini, sottolineando che il modo in cui questa parola veniva utilizzata in passato è cambiato.

“Non possiamo permettere che in un programma come questo, che arriva nelle case di milioni di italiani, una parola come questa possa essere usata con leggerezza, non possiamo permettercelo. Perché è una parola che richiama all’apartheid”. Alla fine Enock cerca di risolvere la situazione dicendo: “Io ho conosciuto l’uomo, quindi io perdono assolutamente Fausto Leali“. Il cantante e Enock si sono quindi abbracciati.