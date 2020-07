Nina Moric ha rifiutato la proposta per la partecipazione alla nuova edizione del Gf Vip.

Proseguono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il successo della scorsa stagione, conclusasi con la vittoria di Paola di Benedetto, le porte della casa più spiata d’Italia si apriranno il prossimo 14 settembre 2020. Alla guida della quinta edizione, ancora una volta, Alfonso Signorini.

Il direttore del settimanale Chi, insieme a tutta la squadra di autori, stanno facendo gli ultimi provini per decidere il cast di concorrenti che entrerà nel loft di Cinecittà. Proprio in questi giorni, sono tanti i nomi che stanno circolando in rete. Non si sa, ovviamente, quali sono i reali e quali, invece, sono semplici supposizioni. Pare che abbia ricevuto la proposta per entrare nella casa del Grande Fratello Vip anche Nina Moric.





Il no ad Alfonso Signorini

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, la modella croata ha confessato di aver rinunciato alla partecipazione al reality di Canale 5. Per Nina, infatti, questo è un momento molto particolare della sua vita. Dopo essersi lasciata con Luigi Mario Favoloso, adesso, ha iniziato una frequentazione con un uomo di nome Vincenzo.

Ecco le parole dichiarate dalla ex moglie di Fabrizio Corona. “”Vuoi o non vuoi, stando dentro a quelle mura, si parla di gossip e si creano certe situazioni dalle quali mi devo disintossicare. Premetto che questo reality è molto divertente e che lo guarderò sicuramente però non mi sento di partecipare perché ormai ho già dato con la mia vita privata”. Insomma, per Nina, in questo momento, è più importante dedicarsi a se stessa e alla sua felicità.