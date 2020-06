Non tornerà in carcere Fabrizio Corona che si racconta a Live dalla d'Urso come un uomo nuovo: "Voglio la libertà per portare mio figlio al mare".

Fabrizio Corona ha mandato un videomessaggio a Live non è la d’Urso per spiegare la sua situazione giudiziaria e ciò che gli sta succedendo in questo periodo. “Sentirete parlare ancora di me”, giura il re dei paparazzi. Con lui nel percorso di riabilitazione la mamma Gabriella, pochi amici ed il figlio Carlos.

Fabrizio Corona a Live

Il re dei paparazzi Fabrizio Corona torna in televisione e lo fa da Barbara d’Urso a Live. Durante la puntata che va in onda su Canale 5, l’ex marito di Nina Moric ha commentato in un videomessaggio l’ultima sentenza della Cassazione che ha annullato il provvedimento di revoca retroattiva secondo il quale Corona avrebbe dovuto scontare nuovamente in carcere i 9 mesi già scontati in affidamento terapeutico.

Corona si è detto sollevato per la situazione ma la storia non sarebbe finita e ne parlerà nei prossimi mesi. Ha anche aggiunto di essere cambiato e che sta facendo un percorso d riabilitazione per superare disturbi che lo hanno condizionato in tutta la sua vita.

Il videomessaggio di Fabrizio Corona dopo la sentenza

“Non sono felice, sono sollevato” #noneladurso pic.twitter.com/VrZmmHKKOG — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) June 14, 2020







Le parole di Fabrizio Corona

“Sono sollevato, perché mi sono tolto un peso dallo stomaco – ha confessato Corona – . Credo di aver pagato, nessuno di voi potrà capire cosa ho dentro.

Credo di essere cambiato, spero di riacquistare presto la mia la libertà perché non vedo l’ora di portare mio figlio al mare. Ringrazio tutti quelli che mi sono vicini, la storia non è finita e presto sentirete parlare ancora di me”.

Al momento Corona si trova a scontare la sua condanna agli arresti domiciliari nell’abitazione a Milano. Lo scorso dicembre Corona era uscito dal carcere, per la terza volta in due anni, passando in detenzione domiciliare in una comunità di terapia.

A Live la mamma, Gabriella, era intervenuta raccontando di un figlio cambiato proprio grazie ad un nuovo ciclo di cure. La famiglia è quella che gli resta costantemente vicino, compreso suo figlio Carlos, avuto 17 anni fa da Nina Moric. Pochi anche gli amici fidati.