Temptation Island, Nello: “Vorrei spaccare tutto”

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Nello e Carlotta. Ecco cosa è successo.

Alessia Marcuzzi è tornata in onda con la seconda puntata di Temptation Island che ha già riservato un bel po’ di sorprese Tra le coppie protagoniste del programma quella formata da Nello e Carlotta, con il ragazzo che si è arrabbiato per dei video con protagonista la fidanzata.

Temptation Island, Nello e Carlotta

Tra le coppie protagoniste del programma quella formata da Nello e Carlotta. Nel corso della seconda puntata del programma Nello vede Carlotta particolarmente vicino ad Antonio. In un video successivo Carlotta si fa buttare in acqua da tre uomini, per poi giocare a fare le sabbiature ancora con Antonio. I due si scambiano carezze e coccole, con Antonio che le mette una fettina di arancia tra i seni.

“Non l’ho mai vista così. Ora non riesco neanche a parlare”, afferma Nello rivolgendosi ad Alessia Marcuzzi. “Sta facendo cose che io non sto facendo. Si fa abbracciare… Poi dice che mi vuole sposare!”. Una volta tornato nel villaggio Nello non riesce a trattenersi e si sfoga facendo le trazioni. A quel punto afferma: “Io mi conosco, ora vorrei spaccare tutto“.

Dal suo canto Carlotta ha assistito ad un avvicinamento tra il fidanzato Nello e la single Benedetta.

Al falò delle fidanzate, la ragazza definisce il rapporto con Nello “spento”. Per poi aggiungere: “I problemi ci sono, non sono matta. Noi iniziamo a progettare ma lui poi dice sempre ‘dopo’. Lui vuole tutto perfetto ma non funziona così. Io non sono una bambola che mi dice quello che devo fare. Noi è da marzo dell’anno scorso che ci siamo spenti. Anche mia mamma dice che sembriamo ‘due vecchi’. Io sono innamorata di Nello, ma per lui è abitudine!”.